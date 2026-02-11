今回のお仕事ハックは「在宅勤務が増えて、雑談力が落ちた気がする」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。在宅勤務が増えて、雑談力が落ちた気がする在宅勤務が続き、久しぶりに出社すると雑談のきっかけが分からなくなりました。沈黙が怖くて無理に話すと空回りしてしまいます。仕事をする上で、雑談はどれくらい大事なものなのでしょうか。また、雑談力を鍛えるおすすめの方法などありますか？（総務／20代）