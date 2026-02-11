出社が気まずい社会人へ。仕事で役立つ「雑談力」の育て方

今回のお仕事ハックは「在宅勤務が増えて、雑談力が落ちた気がする」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。

在宅勤務が増えて、雑談力が落ちた気がする

在宅勤務が続き、久しぶりに出社すると雑談のきっかけが分からなくなりました。沈黙が怖くて無理に話すと空回りしてしまいます。仕事をする上で、雑談はどれくらい大事なものなのでしょうか。また、雑談力を鍛えるおすすめの方法などありますか？（総務／20代）

雑談力、めっちゃ大事だと思います。

モテる人って、雑談力がある人が多いですよね。共通のバックボーンがない相手とでも、自然になごやかに会話ができる。

では仕事をする上でもそれは必要か？ というと、いついかなる時も絶対に必要！ とは言わないまでも、できるに越したことはないと思います。

仕事における雑談は「アイスブレイク（icebreak）」と呼ばれます。緊張で氷のように固まった心を砕いてやわらげる、という意味です。

つまり、雑談をすることで、お互いがリラックスして会話ができる！

……はず、なのですが。

「あぁ、この人アイスブレイクを作ろうとしてるな……」と分かってしまうことが、たまにあります。要は、どこか不自然さがある。言葉や声色、無理に盛り上げようとする空気感など。

そうなると、雑談を振られた側はリラックスするよりも、むしろ警戒モードや観察モードに入ってしまうんですよね……。これでは、むしろ逆効果（悲）。

では、そうならないためにはどうすれば？

嘘をつかない。無理に盛り上げようとしない。お互いが自然に会話できるトピックを選ぶ。

このあたりが大切かなと思います。

王道かつ鉄板のトピックは、「天気」です。

えーー、なんか陳腐……と思う人もいるかもしれませんが、陳腐でいいんです！ 雑談トピック大会に参加しているわけじゃないので！

天気は全ての人に関係があり、全ての人の気持ちや行動に影響を及ぼします。

「今日、寒いですね」。このひとことだけで、「ホントですよね！」と、嘘偽りない共感を相手から引き出せます。

「もっと厚着してくればよかったです」「私は逆に重装備しすぎて室内では汗かいちゃいました」などなど、自然に会話が続きます。相手が暑がりで「私コートの下、Tシャツです」と返してきても、それはそれで盛り上がります。

なので、風が強かったり、雪が降ったり、ヒョウが降ったりアラレが降ったりしたら（笑）、もう絶対にそれを話題にしてください！ 天気の話題は誰も傷つけず、誰も不快にしません！

そもそも、どんな内容の雑談をするかという以前に、「話す必要がないことを話してくれた」ことは、人をうれしい気持ちにさせます。

させなかったとしても、「この人は自分と話すのが嫌じゃないんだな」と分かります。ここが大事。

自分と話すのが面倒そうな人とそうじゃない人、どちらに心を開く気になるかといったら、前者ですよね。

そして雑談力を鍛える方法ですが。日常的に店員さんと話すことをおすすめします！

いきつけの喫茶店、お蕎麦屋さん、スポーツジム、どこでもいいので。忙しそうな人だけ避けるようにして（笑）。

私はフリーランスで常に在宅勤務なので、コロナ禍でも仕事の仕方は変わりませんでしたが、心はふさぎがちになりました。外出自粛で、お店の人と会話する機会がゼロになったからです。

ほんの一瞬、笑顔でひとことふたこと交わすことが、いかに自分をリフレッシュさせてくれていたか。本当に実感させられました。

そういう意味でも、雑談は大事。あなたが誰かに話しかけることで、誰かのハピネスが増える可能性がある！

無理せず、できるかもと思った時に、「今日寒いですね」のひとことを、お店の人、もしくは仕事のお相手に伝えてみてください。雑談力、少しずつ上がっていくと思いますよ！

Point.

・仕事での雑談には、お互いをリラックスさせ、心を開かせる効果がある

・トピックや話し方によっては逆効果にもなり得るが、「天気」の話題なら失敗しにくい

・多くの人の生活に関係し、誰も不快にならず誰も傷つけない話題を選ぶことが大切

・日常的にお店の人と言葉を交わすようにすることで、自然と雑談力が上がるはず

（文：ヨダエリ、イラスト：黒猫まな子）