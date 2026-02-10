「TOKYO TULIP ROSE（TOKYOチューリップローズ）」が、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーション。2026年2月15日（日）から、第2弾として『チューリップローズ ＜WICKED＞』『アソートギフト ＜WICKED＞』を期間限定で発売する。＞＞＞スペシャルボックスをチェック！（写真11点）バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」。2026年3月6日（金）に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』と