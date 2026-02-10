表彰台（手前）から下りた後、靴のブレードの状態を確認する（奥右から）坂本花織、鍵山優真ら＝8日、ミラノ【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート団体のメダル授与で表彰台に上がった選手の靴のブレード（刃）に傷がついた問題で、組織委のカザッサ広報部長は10日、ミラノのメインプレスセンターで記者会見し、今後は刃を保護できるように表彰台の表面に処置を施すと説明。修復に時間を要する選手のため