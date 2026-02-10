低金利期には、多くの家庭がマイホームの夢を叶えました。返済負担を抑えるため、もっとも金利の低い変動金利を選ぶ人も少なくありませんでした。しかし金利が上昇しはじめたいま、その選択が家計にじわじわと影響し始めているようです……。事例をみていきましょう。都内の賃貸に限界を感じた夫婦リョウタさん（仮名／34歳）と妻のハルナさん（仮名／31歳）は、息子のノゾムくん（仮名／3歳）と都内の賃貸住宅に暮らしていました