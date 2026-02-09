フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、ペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が自己ベストの155.55点をマークして1位。順位点で5点あった首位・米国との差を3点縮め、2点差に急接近した。世界歴代3位のハイスコア。海外メディアも脱帽していた。日本時間の早朝4時20分過ぎ。りくりゅうが衝撃の自己新を叩き出した。冒頭にトリプルツイストを