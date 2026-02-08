ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体ミラノ・コルティナ五輪は8日（日本時間9日）、フィギュアスケート団体戦の最終日が行われる。男子ショートプログラム（SP）では、世界王者イリア・マリニン（米国）は98.00点の2位だった。トップは鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）の108.67点。米紙「USAトゥデイ」によると、演技後のマリニンのコメントが物議を醸し、代理人が弁明している。同紙によると、マリニンは演