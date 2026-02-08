中国メディアの環球時報は5日、「中国の高速鉄道はなぜフランスのモデルより先行しているのか」とするフランスの科学系マガジン、SCIENCE & VIEの記事を紹介した。記事はまず、「中国の高速鉄道は国内の旅客の大部分を輸送している。この成功は、高密度で高速かつ信頼性の高い鉄道網に基づいている。そして、フランスの鉄道モデルの歴史的なベンチマークとしての地位を揺るがしつつある」と伝えた。そして「中国の高速鉄道シス