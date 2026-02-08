2026年1月以降、インフルエンザB型が流行しています。2025年秋にインフルエンザA型が流行しており、A型とB型に両方感染した人もいるようです。そもそも、インフルエンザのA型とB型とでは、症状の出方や症状そのものにどのような違いがあるのでしょうか。用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック（東京都世田谷区）院長で総合内科専門医、消化器病学会専門医の菊池真大さんに聞きました。【要注意】「えっ…知らなかった」これが