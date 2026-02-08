お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が7日更新されたタレント関根勤のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」に、相方富澤武とともに出演。現在の“驚きの血圧数値”を告白した。今回の動画でサンドウィッチマンは関根とさまざまなトークで盛り上がる中で、自然と体調や病気の話題に。関根から「血圧高いでしょ？」と聞かれた伊達は「血圧高いです。それはもう。（上が）200超えましたから。はう」と明かした。関