「長生炭鉱」の潜水調査中に体調不良となったダイバーの救出に向かう消防隊員ら＝7日午後0時28分、山口県宇部市山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」で7日、潜水調査をしていた男性ダイバー1人が「倒れた」と119番があった。台湾人ダイバー1人が作業中に体調不良となり、病院に搬送された。宇部署によると心肺停止の状態とみられる。赤色灯