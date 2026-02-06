2月5日、“めるる”こと生見愛瑠がInstagramを更新した。【写真】脚の長さが際立つ全身SHOTも公開めるるは、自身のInstagramアカウントにて、「ぐれーまみれ。」とコメントすると、美肩を披露したオフショルダートップスにスウェットパンツをあわせたグレー系のワントーンコーデの写真を複数掲載した。この投稿に対し、ファンからは、「めちゃ似合ってる」「める可愛い」「めちゃ好き」「最高」「脚長すぎる〜」「オシャレすぎ」な