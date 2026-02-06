栃木県立高の生徒が別の生徒に暴行を加える動画が交流サイト（SNS）に投稿され、拡散した問題で、県警は6日までに、暴力を振るったとして、傷害の疑いで、男子生徒を書類送検した。宇都宮地検が明らかにした。男子生徒は別の生徒を殴ったり、蹴ったりした疑いが持たれている。拡散した動画は、被害生徒が複数人に取り囲まれ、男子生徒が一方的に暴行する内容だった。県教育委員会によると、昨年12月、県立高校舎内のトイレで