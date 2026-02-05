デトロイト中心部でナイキのバッグを手にする買い物客=2025年6月7日/Emily Elconin/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（CNN）米雇用機会均等委員会（EEOC）は4日、スポーツ用品大手ナイキが白人従業員を差別しているとの申し立てを受け、調査を進めていることを明らかにした。EEOCは「多様性・公平性・包摂性（DEI）に関するナイキの2025年の目標や、DEI関連の他の目標」が白人差別の一因になった可能性がないか、調査していると