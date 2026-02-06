ニューストップ > IT 経済ニュース > 今明かされる「ニコパス黒歴史」 PR企画 コラボニュース 今明かされる「ニコパス黒歴史」 2026年2月6日 18時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ニコニコレンタカー公式アプリ「ニコパス」が、2025年末に2,525,000DL達成 しかしこのニコパス、実はとんでもない“黒歴史”を背負っていることが判明 思わず共感してしまう苦難の歴史を、ニコパス担当者に語ってもらいました ・PayPayポイントや黒歴史グッズが当たる／特別サイト「ニコパス開発黒歴史」 2525rentacar.com/black-history 記事を読む おすすめ記事 ミラノ五輪直前に衝撃疑惑が浮上 まさかの局部注射、関係機関「必ず調べる」ジャンプの飛距離増狙いか 2026年2月6日 8時50分 千葉県がんセンターが誤って前立腺全摘出手術…別患者のカルテ貼り付け「がん」誤認 主治医が気付き発覚 調査委設置し原因究明へ 2026年2月6日 17時44分 “A型の20倍” インフルエンザB型が急増 熱が出にくく「気づかぬうちに広がる」今からできる対策は？ 2026年2月5日 19時14分 スタバ持ち帰り用紙袋有料化…全店舗で11円 定番商品一部値上げでトール「ラテ」は500円 全国7割の店舗対象 2月18日から 2026年2月6日 16時26分 日本犯罪史上最悪の未解決事件…なぜ遺体の腹部に「受話器」があったのか 2026年2月5日 14時44分