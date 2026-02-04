株式会社オウルテックは、巻き取り式のUSB Type-Cケーブルを内蔵した最大出力65WのUSB充電器を2月4日（木）に発売した。 引き出して使う長さ約65cmのUSB Type-Cケーブルを内蔵。一緒にケーブルを持ち運ぶ必要がない。モバイルバッテリーに続き、USB充電器でも増えてきた製品形態だ。 巻き取り式のUSB Type-Cケーブルに加えて、USB Type-Cポートも1つ備えている。USB PDに対応し、前述