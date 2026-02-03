マクドナルドは2026年1月29日に「行った気になる！N.Y. バーガーズ」新商品発表イベントを都内で開催しました。同イベントには、タレントの"みちょぱ"こと池田美優さんと、GENERATIONSの片寄涼太さん、数原龍友さんが出席しました。イベントの様子と新作バーガーの味わいをレポートします。数原さんがマックをお届け！ イベントでは、数原さんがデリバリースタッフに扮して商品を届ける演出に会場も大盛り上がり。 「カッズデリバ