【発売前試食レポ】気分はニューヨーク！マックの新作バーガー3種食べてみた。

マクドナルドは2026年1月29日に「行った気になる！N.Y. バーガーズ」新商品発表イベントを都内で開催しました。

同イベントには、タレントの"みちょぱ"こと池田美優さんと、GENERATIONSの片寄涼太さん、数原龍友さんが出席しました。イベントの様子と新作バーガーの味わいをレポートします。

数原さんがマックをお届け！

イベントでは、数原さんがデリバリースタッフに扮して商品を届ける演出に会場も大盛り上がり。

「カッズデリバリーですね！」とユニフォーム姿で爽やかな笑顔を見せていました。

数原さんは実際にマクドナルドでアルバイトしていたということもあり、慣れた手つきで商品を運んでいました。

イベントでは、新作バーガーの試食やパネルトークがあり、終始和気あいあいとした雰囲気の中で発表会が進みました。

「N.Y. バーガーズ」は、特製の四角いバンズを使用した見た目にもスタイリッシュなバーガーシリーズです。ニューヨークをイメージし、本場の雰囲気が楽しめます。

今回は、3種類のハンバーガーに加えて、朝と夜限定のハンバーガーの全５種が登場します。

・N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー（単品560円〜／バリューセット860円〜）・N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー（単品490円〜／バリューセット790円〜）・N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル（単品490円〜／バリューセット790円〜）・【夜マック】N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー（単品790円〜／バリューセット1090円〜）・【朝マック】N.Y. ソーセージ ペッパー&ビーフソテーマフィン（単品400円〜／セット600円〜/コンビ460円〜）

3つの新作バーガーを試食してみた。

今回は「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー」「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」の3つのバーガーを実際に記者が試食した感想をレポートします。

まずは、「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー&ビーフソテー」から。

包み紙を広げるとあふれるスイートレモンソースが！

牛肉の旨味がガツンと広がります。まるでステーキハウスで食べているかのような肉感あふれるハンバーガーです。ペッパーが効いたビーフフィリングがとにかくパティとマッチ！ 一気にニューヨーク気分を高めてくれます。

つぎに「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」。

口の中に広がる、チキンの衣のザクザク感がたまりません。

チキンのジューシーさとスパイスの風味豊かな風味がなんともアメリカン......。

スパイシーでありながら、たっぷりスイートレモンソースが中和し、絶妙なバランスで食べられます。

最後は、「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」。

海老のぷりっとした食感にタルタルソースがよく合う！

たっぷり絡めて食べると満足感も◎。バジルのさわやかさがサクッと揚がったえびカツの旨味を引き立てています。

とろけるホワイトチェダーチーズのまろやかさが個人的にはお気に入りです。

2月3日より放映中の新CMでは、片寄さんと数原さんが「Y.M.C.A.」の替え歌バージョンを披露しています。CMでもニューヨーク気分がたっぷり味わえますよ。

マクドナルドでニューヨークに行った気になってみては。

東京バーゲンマニア編集部