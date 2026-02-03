東京都心は14日連続で「乾燥注意報」が発表されるなど、1月2日以降、2月2日で丸1カ月、まとまった雨が降っていない。“30年に一度”と言われる記録的な少雨の影響は「水道水」にも及んでいた。「年明けてから水道水が臭い」人体に影響なしも…取材班が訪ねたのは茨城・水戸市の住宅。コップにくんだのは普段飲んでいるという水道水だ。見た目は普通の水。ところが今、水戸市では水道水を巡り苦情が殺到しているという。2026年に入