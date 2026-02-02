日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、2月2日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。安村直樹アナからバレンタインについての話を聞かれ「フラれた話しかないから、大丈夫です」と返した。安村直樹アナとのクロストークで、2月になったことから水卜アナが「バレンタインはいっぱいもらったんじゃないですか？安村少年は」と話を振ると、安村アナは「私、本当にもらえなくってね。机の下、入ってるかな？ってこっ