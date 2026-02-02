日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、2月2日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。安村直樹アナからバレンタインについての話を聞かれ「フラれた話しかないから、大丈夫です」と返した。



安村直樹アナとのクロストークで、2月になったことから水卜アナが「バレンタインはいっぱいもらったんじゃないですか？安村少年は」と話を振ると、安村アナは「私、本当にもらえなくってね。机の下、入ってるかな？ってこっそり探った思い出もありますね。甘酸っぱい」と答える。



水卜アナは「30年前ぐらいかに戻って、安村少年の机の中にチョコを入れたいよ。みんな恥ずかしくて入れられなかっただけですよ」と優しくフォロー。安村アナが「あ、水卜さんのバレンタインの話もいつかどこかで聞こうかな、とは思いますけど」と返すと、水卜アナは「フラれた話しかないから、大丈夫です」と笑った。