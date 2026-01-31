嵐の二宮和也（42）が31日、X（旧ツイッター）を更新。“ロッカールームあるある”のエピソードを明かし、共感の声が相次いでいる。二宮は、「これアタクシだけなのか？あるあるなのか？どっちなんだか分からないんだけど、、、」と前置きして、「サウナに行くと高確率で隣のロッカーの人と一緒に着替える事になり『あ、すみません』とお声掛けをする」とロッカールームでの間の悪い出来事を明かした。「こんな広いロッカールーム