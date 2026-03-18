5月31日をもって活動終了する嵐の二宮和也（42）が17日深夜にXを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）が開催されている米国マイアミで一夜を過ごし、定期ポストを行った。二宮は13日に開幕した嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」（北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）の3公演に出演。札幌公演を終えた翌日の16日午後0時36分に「では、マイアミに行ってきます」と飛行機の絵文