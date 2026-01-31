“小さいランクル”を投入今はSUVの人気が高く、新車として売られる小型／普通乗用車の30〜40％を占める。人気の理由は「カッコ良さと実用性の両立」だ。SUVはもともと悪路を走破できるクルマとして誕生したから、大径のタイヤを装着して背が高く、フロントマスクにも上下方向の厚みがあって存在感も強い。その一方でボディの上側はワゴンスタイルだから室内が広い。居住性や積載性が優れ、荷室に3列目のシートを装着して多人数乗