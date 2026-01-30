WBC参加の山本も大谷も大黒柱…ドジャース周辺の空気3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表には、現状で過去最多となる大リーガー8人が加わる。ドジャースの山本由伸投手の参加も26日に発表された。ただ大谷翔平投手を含め、投打の大黒柱を送り出すことになり、ドジャースの専門メディアからは本音も漏れる。米ポッドキャスト番組「ドジャース・テリトリー」では司会のクリント・パシージャス氏がド