「ジムニー ノマド」を手に入れられるかは「抽選」で決まる！スズキは2026年1月15日、受注を停止している「ジムニー ノマド」について、1月30日より注文の受付を再開すると発表しました。販売店の問い合わせなどの反響はどうなのでしょうか。首都圏のスズキディーラーに聞いてみました。1年ほど前の2025年1月30日、スズキから「ジムニー」シリーズとして待望の5ドアロングボディモデル「ジムニーノマド」が発表されるやい