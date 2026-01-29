大分県内で70代と80代の男性2人に性的暴行を加えたなどとして、中国籍の42歳男が逮捕されました。今回の逮捕で3回目です。 不同意わいせつと不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、大分県豊後大野市の会社員で、中国籍のヤン・シュウファー容疑者（42）です。 警察によりますと、ヤン容疑者は去年11月17日、県内の路上で70代男性の体を触ったほか、同日ごろ、県内の空き地で80代男性に対し、同意しない意思を示すことが困難