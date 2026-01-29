首都高で時速200キロ以上の速度で高級スポーツカー・ポルシェを運転して乗用車に衝突し、夫婦を死亡させた罪に問われている会社役員の男に、横浜地裁は27日、危険運転致死罪を適用し、懲役12年の実刑判決を言い渡した。時速200キロ超で車線変更を試み…会社役員の彦田嘉之被告（56）は2020年8月、神奈川県川崎市の首都高湾岸線で時速200キロ〜268キロで高級スポーツカーのポルシェ911GT2-RSを運転中に乗用車に衝突し、乗っていた内