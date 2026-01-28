衆院選公示前日に行われた1月26日の“党首討論デー”が荒れに荒れた。嵐の中心にいたのが、れいわ新選組の大石晃子共同代表（政治活動では大石あきこ、48）だった。【写真】鬼気迫る表情で…“絶叫ヤジ姿”を公開した、大石氏ではない“れいわ女性議員”健康上の理由によって参議院議員を辞職した山本太郎代表（51）ではなく、自民党総裁の高市早苗首相（64）、中道改革連合の野田佳彦代表（68）、日本維新の会の藤田文武共同