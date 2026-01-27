7人組グローバルグループ・ENHYPENの日本で初めてのスタジアム公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』が、グループ初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』となって、劇場で公開されることが決定した。世界公開に先立って、2月27日から2D・SCREENX、3月27日から4DX・ULTRA 4DXが日本で公開される。【動画】ENHYPEN、初の日本スタジアム公演がスクリーンへ！メン