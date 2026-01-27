レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼肉チェーン「牛角」が、「年に一度の肉の日祭り」を1月29日から期間限定で開催します。【画像】うわ…ヤバ…コチラが「お得すぎる！」”肉の日祭り”全ラインアップです！おいしそう！！（17枚）本企画は、2月9日の「肉の日」を記念して開催。定番メニューや前菜、アルコールなど全21品が209円（以下、税込み）、319円、429円、539円の特別価格で提供されます。209円のメニ