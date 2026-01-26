¼Ö¸¡0±ß¡õ¼Ö¸Ë¾ÚÌÀÉÔÍ×¤Ê»°ÎØ¼Ö¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ó¡¼¥¯¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï2026Ç¯1·î22Æü¡¢¹¥Ä´¤Ê»°ÎØEV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¡¢¿·¤¿¤Ë2¤Ä¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖVF-S¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤È¡ÖVF-C¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¡¢»°ÎØEV»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¢ÉÕ¤­¡×¼ÖÂÎ¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ­¤È²÷Å¬À­¤òÄÉµá¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤