ÁÛÄê³°¤ÎÊÆÅö¶É¡Ö¥ìー¥È¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç±ß¹â³ÈÂç 1·î23Æü¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ìー¥È¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï159±ßÂæ¤«¤é°ì»þ157±ßÂæ¤ØµÞÍî¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë158±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î²¼Íî¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NY»þ´Ö¤Ë¼è°ú¤ÎÃæ¿´¤¬°Ü¤ê¡¢NYÏ¢¶ä¤â¡Ö¥ìー¥È¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤Î°ìÉôÊóÆ»¤¬Î®¤ì¤¿¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï155±ßÂæ