HIKEの電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN(コミックエラン)」の第一弾として、『帝都初恋剣戟譚(ていとはつこいけんげきたん)』(原作：岳兎佐助、漫画：サイトウリョウ)の連載開始を予定している。本作品は「歴史IF×青春×剣戟」アクションで、日本最大級の小説投稿サイト「小説家になろう！」にて2023年9月より連載中の同名作品のコミカライズ。正式な配信開始日、配信