「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラックA1388N11（Anker）2位Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイトA1388N21（Anker）3位乾電池式モバイルバッテリーBH-BZ40K（パナソニック）4位直挿しできるモバイルバッテリー USB Type-Cプラグ(5000mAh) シルバーホワイトDE-C43L-5000