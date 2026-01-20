1月21日から同月25日にかけ、強い寒波の影響で日本海側を中心に大雪となる恐れがあります。車で雪道を走行する前に準備しておきたい物について、JAF（日本自動車連盟）がXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが雪の日に車を運転するときに必要な“備品です！JAFは「雪道でのトラブルを防ぐには、クルマの点検も含めた事前の準備が大切です。」と投稿。その上で「降雪に備えてクルマに