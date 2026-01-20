橋本環奈にとって初の月9主演作となるフジテレビ系ドラマ『ヤンドク！』が放送開始直後から賛否を呼んでいる。19日には第2話が放送された。橋本が演じるのは、かつて“元ヤンキー”だったという異色の経歴を持つ脳神経外科医・音波。第1話では金髪姿に特攻服という強烈なビジュアルも披露して、視聴者に強いインパクトを残した。「派手な私服や厚底サンダルなど、元ヤン感を前面に押し出したキャラクター設定は、制作側として