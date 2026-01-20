記者会見で頭を下げる大阪市教育委員会の乗京慎二第3教育ブロック担当部長（中央）ら＝20日午後、市役所交流サイト（SNS）で拡散された、少年が別の少年を海に突き落とす様子を撮影した動画について、大阪市教育委員会は20日、いじめ重大事態に該当すると認定していたと明らかにした。市教委は第三者委員会による調査を実施するとしている。市教委によると、動画は昨年11月2日に市内の臨海地区で撮影。被害を受けたのは小学生