はま寿司（東京都港区）の100円寿司チェーン「はま寿司」が、「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」を1月20日から期間限定で実施します。【画像】ヤバ、おいしそう！110円から食べられる「特選ねた祭り」のお寿司＆サイドメニューを見る！（13枚）同フェアでは、脂がのったとろけるような味わいの「みなみまぐろ大とろ」と、炭火で香ばしく焼き上げたカモ肉のつくねを特製タレで甘辛く仕上げた「鴨（カモ）つくね軍艦」を