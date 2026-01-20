はま寿司（東京都港区）の100円寿司チェーン「はま寿司」が、「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」を1月20日から期間限定で実施します。

【画像】ヤバ、おいしそう！ 110円から食べられる「特選ねた祭り」のお寿司＆サイドメニューを見る！（13枚）

同フェアでは、脂がのったとろけるような味わいの「みなみまぐろ大とろ」と、炭火で香ばしく焼き上げたカモ肉のつくねを特製タレで甘辛く仕上げた「鴨（カモ）つくね軍艦」を、いずれも110円（以下、税込み）で販売。

さらに、「北海道産 さんま」「赤貝ひも軍艦」「とらふぐ皮のあんきも和え軍艦」（いずれも176円）、「あんこうの天ぷら握り」（231円）、「天然えび食べ比べ（赤えび、車えび）」「九州産 とらふぐ」（ともに319円）もラインアップされています。

サイドメニューでは、「鴨そばつくね入り」（473円）、「あさりとエリンギのきのこクリーム茶碗蒸し」（319円）、「広島県産牡蠣（カキ）のクリームコロッケ 3個」（297円）、「3層クリームのふんわりチョコレートケーキ」（297円）も登場。

659店舗（1月19日時点）で販売予定。商品はなくなり次第終了となります。

また、3000円分の「お食事優待券」が当たるプレゼントキャンペーンも同チェーン公式「X」アカウントで実施されます。

