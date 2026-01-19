南アフリカの遺跡で見つかった矢の先端から、毒を塗った痕跡が見つかりました。6万年前、更新世に「狩猟武器の先端に毒を塗っていた」という直接的証拠が見つかるのは初めてだとのことです。Direct evidence for poison use on microlithic arrowheads in Southern Africa at 60,000 years ago | Science Advanceshttps://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adz3281World’s oldest arrow poison - 60,000-year-old traces revea