ダイソーをパトロールしていると、折りたたんで使えるスリムなポーチを発見しました。実際に使ってみると想像以上に収納力があってびっくり。また、半透明なので中身が確認しやすいのも高評価ポイント◎コスメやアクセサリー類など、細々したものの整理整頓にもってこいなアイテムですよ。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：くるっとまとまるフラットポーチ（fun trip）価格：￥110（税込）販売シ