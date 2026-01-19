スリムなのに想像以上の収納力！指名買いしたくなる100均ポーチ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：くるっとまとまるフラットポーチ（fun trip）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480714776

ダイソーでお買い物をしていると、使いやすそうな折りたたみ式のポーチを発見しました。お値段も￥110（税込）とお安かったので迷わず購入。それがこの『くるっとまとまるフラットポーチ（fun trip）』です。

ゴム紐を解くとこんな感じ。開いてトレーのように使うことも可能です。早速収納していきましょう！

想像以上に収納できる！ダイソーのスリムな『くるっとまとまるフラットポーチ（fun trip）』

ポケットが付いているので、メイクブラシや長さのあるコスメを収納してみました。スリムなポーチですが、意外と容量があって驚き。出し入れもしやすいのが高評価です。

折りたためばバッグやポーチに入れてもかさばらないのがGOOD。むしろ中身が整うので、ごちゃつかずスッキリ収納できるのが嬉しいです。

試供品やアクセサリー類など、カバンの中で無くしがちな小物整理にもおすすめです。また、半透明なポーチなので、何が入っているのか確認しやすいのもポイントが高いですよね。

ゴム紐でくるっとくくれば簡単に固定でき、片手サイズくらいにコンパクトになるのが◎普段使いはもちろん、お出かけや旅行にも使いやすいと思うので、見かけたら即買い推奨です。

今回はダイソーの『くるっとまとまるフラットポーチ（fun trip）』をご紹介しました。

スリムなのに想像以上収納できる、指名買い待ったなしなダイソーの便利ポーチ。細々したものをまとめて管理できるので、重宝するアイデアグッズですよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。