Photo: ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Ý¡¼¥È¤¬ÌÇ¤Ó¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¤â¡©½¼ÅÅ¤âÄÌ¿®¤â¤¹¤Ã¤«¤êÌµÀþ¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤éUSB-C¥Ý¡¼¥È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¡ª¡Ä¤È¤«»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢PC¤Ë¥Ç¡¼¥¿µÛ¤¤½Ð¤¹¤Ë¤ã¤Þ¤ÀUSB¤¬É¬Í×¤À¤Ê¡ª¤È¡¢¹¥¤­¤È·ù¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤ÑÂ®ÅÙ¤ä°ÂÄêÀ­¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Í­Àþ¤Î¥³¥Í¥¯¥¿¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢CES¤ÎUniqconn¥Ö¡¼¥¹