MagSafe¤ÇÄÌ¿®¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥Ý¡¼¥È¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©
¥Ý¡¼¥È¤¬ÌÇ¤Ó¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¤â¡©
½¼ÅÅ¤âÄÌ¿®¤â¤¹¤Ã¤«¤êÌµÀþ¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤éUSB-C¥Ý¡¼¥È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¡ª
¡Ä¤È¤«»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢PC¤Ë¥Ç¡¼¥¿µÛ¤¤½Ð¤¹¤Ë¤ã¤Þ¤ÀUSB¤¬É¬Í×¤À¤Ê¡ª¤È¡¢¹¥¤¤È·ù¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤ÑÂ®ÅÙ¤ä°ÂÄêÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÍÀþ¤Î¥³¥Í¥¯¥¿¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
¤Ç¤â¡¢CES¤ÎUniqconn¥Ö¡¼¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¢¤ë¥Á¥Ã¥×¤¬¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¥Ý¡¼¥È¥ì¥¹¥¹¥Þ¥Û¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¹âÂ®ÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¥Á¥Ã¥×¤¬³«È¯
±ß·Á¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Î¥ê¥ó¥°¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëMagSafe¤äQi2¡Ë¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¥Á¥Ã¥×¤¬¤½¤ÎÄÌ¿®ÍÑ¥Á¥Ã¥×¡£Ì¾Á°¤ò¡ÖUniQue¡Ê¥æ¥Ë¥¥å¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢MagSafe¤äQi2¤È¤¤¤¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µëÅÅ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼ÂÁõ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤ÈÄÌ¿®¤òÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤¦¡£
¼ÂÁõÃ¼ËöÆ±»Î¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥Í¥¯¥¿¤ò»È¤Ã¤¿ÊªÍýÅª¤ÊÀÜÂ³¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
ÈóÀÜ¿¨¤Î¶áµ÷Î¥ÄÌ¿®¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ÊNFC¤È¤«¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¤¥Ä¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï60GHzÂÓ¤ÇÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬1Gbps ¡Á6Gbps¡ÊºÇÂç6.25Gbps¡Ë¤Þ¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¥Ð¥«¥ÃÂ®¤¤¤Ê¤³¤¤¤Ä¡ª
¤Ä¤Þ¤êUSB 3.0¡Ê3.1¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤ò¡¢Ã¼Ëö¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÃ¼Ëö´¶¤Î¶áµ÷Î¥ÄÌ¿®¤Ê¤Î¤Ç¡¢Wi-Fi¤äBluetooth¤Î¤è¤¦¤Ëº®»¨»þ¤Ç¤âº®Àþ¤·¤Ê¤¤¤Ç°ìÄê¤Î°ÂÄêÀ¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ä¤ª¤©¡Ä´°àú¤À¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤È¤ÎÀÜÂ³¤â
¤³¤Á¤é¤Î¹õ¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤ÇÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¥Ï¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¡£
¥³¥¤¥Ä¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤ó¤Êµ¡´ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢PC¥Ç¥¹¥¯¤Î¤ª¶¡¤ËÊØÍø¤Ê¤ä¤Ä¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥ÛÆ±»Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼þÊÕµ¡´ï¤äPC¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µ¡´ï¤Ø¤Î±þÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥Í¥¯¥¿¤ò»È¤Ã¤¿ÍÀþÀÜÂ³¤Ï¡¢°ÂÄêÀ¤äÂ®ÅÙ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Çº£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢·ÈÂÓÀ¤ä¾®·¿²½½Å»ë¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤Ø¤Ï¡¢¡Ö¤Ö¤Ã¤µ¤¹¥³¥Í¥¯¥¿¡×¤Î½ªßá¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡¢¥³¥Í¥¯¥¿¥ì¥¹»þÂå¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢Apple¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤°UniQueºÎÍÑ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ìËçÈÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ù¥¼¥ë¥ì¥¹¤ÎiPhone¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬É¬Í×¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤è¡£
