格闘家の啓之輔（42）が、2026年1月13日に公開されたノッコン寺田（41）のユーチューブ動画に出演し、格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）が世間に与える影響などに関して自身の見解を示した。「なにものでもない人間が、なにものかになりたくてビンタを」啓之輔は栃木県出身の格闘家で、総合格闘技イベント「THE OUTSIDER」で人気を博し、「ミスターアウトサイダー」の異名を持つ。22年から「BreakingDown