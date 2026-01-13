【「ピカピカボックス2026」追加抽選】 受付期間：1月16日16時59分まで 価格：4,400円 ポケモンは、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて「ピカピカボックス2026」の追加抽選応募受付を開始した。期間は1月16日16時59分まで。 「ピカピカボックス2026」は、「コイキングバッグ」とポケモングッズが数点入った福箱商品。「コイキングバッグ」はコイキング