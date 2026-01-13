近年、注目が高まっている「薬膳」。よく耳にするようになったものの、日々の生活にどう取り入れてよいか分からないという方もいるのでは？実は身近な食材や調味料でも作れるから、難しく考えなくて大丈夫なんです！料理家で国際中医薬膳師の齋藤菜々子さんに、いつもの食材で体調バランスが整う「シンプル薬膳レシピ」を教えていただきました。不調のない体をつくる「献立」とは？写真／新居明子2025年の「新語・流行語大賞」にも