セリエA 25/26の第20節 ユベントスとクレモネーゼの試合が、1月13日04:45にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはフェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジェイミー・バーディ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。ユベントスのファビオ・ミレッティ（MF）のアシストからブレメル（DF）がヘディングシュートを決めてユベントスが先制。

さらに15分ユベントスが追加点。ケフレン・テュラム（MF）のアシストからジョナサン・デービッド（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに35分ユベントスが追加点。ケナン・ユルディズ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

クレモネーゼは後半の頭から選手交代。デニス・ヨンセン（FW）からロマーノ・フロリアーニ（DF）に交代した。

48分ユベントスが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより4-0。さらにリードを広げる。

58分、クレモネーゼは同時に2人を交代。ジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）に代わりフランコ・バスケス（MF）、アントニオ・ サナブリア（FW）がピッチに入る。

62分、ユベントスは同時に2人を交代。アンドレア・カンビアーゾ（DF）、ケナン・ユルディズ（FW）に代わりフアン・カバル（DF）、エドン・ジェグロバ（MF）がピッチに入る。

64分ユベントスが追加点。ピエール・カルル（DF）のアシストからウェストン・マッケニー（MF）がヘディングシュートで5-0。5点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユベントスが5-0で勝利した。

なお、クレモネーゼは68分にジュゼッペ・ペツェッラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-13 06:50:19 更新