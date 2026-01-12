きょう（１月12日）、群馬県前橋市長選が投開票される。部下の県職員と10回以上ホテルで密会していたスキャンダルが発覚後も「男女の関係はない」と言い張りつつ再出馬した小川晶前市長だが、意外にも優勢が伝えられている。なぜ小川氏を擁護する市民が絶えないのか。“謎”に迫るべく、選挙戦最終日に前橋に入った。＊＊＊【写真29枚】「メディアのいじめに屈するな！」。大熱狂の小川晶陣営の集会には年端の行かない子供たち